Il mio nome è Thomas è il film stasera in tv domenica 29 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Il mio nome è Thomas film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 19 aprile 2018

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Terence Hill

CAST: Terence Hill, Veronica Benedetta Bitto, Guia Jelo, Lorenzo Gasperini, Giovanni Malafronte, Matt Patresi, Andy Luotto

DURATA: 95 Minuti

Il mio nome è Thomas film stasera in tv: trama

Thomas, in sella alla sua moto decide di fare un viaggio solitario verso il deserto spagnolo. Incontra la giovane Lucia che lo coinvolgerà in una situazione rocambolesca. Quando finalmente riesce a raggiungere il traghetto diretto a Barcellona, Lucia, con una scusa, si imbarca insieme a lui. Dopo qualche giorno Thomas, di nuovo solo, con la sua Harley Davidson va verso il deserto dove trova un altopiano circondato da montagne che si affaccia su un grande canyon.

Decide di stabilirsi in un piccolo paese abbandonato in stile far west per vivere a contatto con la natura. La giovane Lucia però riesce a raggiungerlo e a stravolgere ancora una volta la sua quiete. È proprio nel deserto di Almeria che i due iniziano davvero a conoscersi, stringono un’amicizia sincera e, malgrado le molte differenze, saranno preziosi l’uno per l’altra. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Il mio nome è Thomas film stasera in tv: curiosità

La sceneggiatura è scritta dallo stesso Terence Hill in collaborazione con Luisa Tonon.

Il film è prodotto da Jess Hill (figlio di Terence) e da Vivi Film; segna il ritorno dell’attore dietro e davanti la macchina da presa dopo tanti anni.

Le riprese della pellicola sono state effettuate nel 2016 nei pressi di Almería (Andalusia – Spagna), negli stessi luoghi dove nel lontano 1967 si conobbero Terence Hill e Bud Spencer sul set del film Dio perdona… io no! di Giuseppe Colizzi. Così ebbe inizio la loro collaborazione artistica e la loro lunga amicizia. Durante le riprese del film, il 27 giugno 2016, è morto Bud Spencer e Terence Hill ha deciso di dedicare il film alla sua memoria.

È il primo lavoro cinematografico in cui l’attore recita con la propria voce, senza essere doppiato.

Il mio nome è Thomas streaming

Il mio nome è Thomas streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il mio nome è Thomas film stasera in tv: trailer

