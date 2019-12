Ballerina recensione e trama del film d’animazione

Ballerina è il film di animazione franco-canadese con le voci di Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato e Federico Russo. Una delle canzoni della colonna sonora è cantata da Francesca Michielin. Ecco trama, recensione e trailer. GUARDA IL FILM IN STREAMING

Ballerina trama

Siamo in Francia, alla vigilia dell’Esposizione Universale del 1889. La giovanissima Félicie, appassionata di danza, vive in un orfanotrofio della provincia condividendo la sua vita con il suo migliore amico, Victor, anche lui con un grande sogno quello di diventare inventore. Insieme i due ragazzi riescono a fuggire alla volta di Parigi. Félicie sogna di entrare all’Accademia del Teatro Dell’Opera. Superando ostacoli di ogni genere e grazie ad un po’ di fortuna Félicie riesce ad entrare nella rinomata scuola di danza. Sarà la sguattera Odette, la cui promettente carriera di ballerina fu stroncata da un incidente, ad aiutarla a imparare. Odette le trasmetterà la forza e la motivazione per superare gli ostacoli…

Ballerina recensione

Ballerina è una produzione francocanadese realizzata con un budget limitato per il genere di film a 30 milioni di dollari dallo studio L’Atelier Animation di Montreal, per la regia di Eric Summer ed Éric Warin. Non raggiunge la qualità tecnica dei colossi della filmografia d’animazione, tuttavia è un prodotto dignitoso e di buon livello specialmente nelle parti coreografiche (studiate con attenzione da coreografi professionisti). La sceneggiatura è opera di Summer, Carol Noble e Laurent Zeitoun ed è di tipo classico ben equilibrato. La protagonista Félicie conquista il pubblico e appassiona diventando un’ottima pubblicità per la danza classica soprattutto per le bambine che sicuramente saranno coinvolte dalla contagiosa passione di Félicie. Si tratta di una bella favola abbastanza prevedibile, ma sicuramente piacevole, ricca di umorismo e di tenerezza.

Ballerina trailer