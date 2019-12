Casper è il film stasera in tv lunedì 30 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Casper film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: commedia, famiglia, fantasy

ANNO: 1995

REGIA: Brad Silberling

CAST: Christina Ricci, Bill Pullman, Devon Sawa, Cathy Moriarty, Ben Stein, Don Novello, Fred Rogers, Terry Murphy, Chauncey Leopardi, Spencer Vrooman

DURATA: 98 Minuti

Casper film stasera in tv: trama

Carrigan Crittenden è una donna ambiziosa e senza scrupoli che scopre alla morte del ricco padre che tutta l’eredità è andata ad associazioni ambientaliste, tranne il castello di Whipstaff situato nella cittadina di Friendship nel Maine. Si tratta però di una proprierà particolare: è infatti infestata da ben quattro fantasmi, di cui tre molto dispettosi. Il più piccolo è Casper, fantasmino gentile e dolce che vorrebbe tanto un amico. Carrigan scopre che nel castello è nascosto un grande tesoro, ma i fantasmi Molla, Ciccia e Puzza non le permettono di avvicinarsi. La donna chiama così dottor James Harvey, uno psicologo per fantasmi, che si trasferisce nel castello con la figlia Kat. Tra lei e Casper nasce subito una tenera amicizia.

Casper film stasera in tv: curiosità

Durante le riprese, Christina Ricci e Bill Pullman hanno parlato a delle palline da tennis messe al posto dei fantasmi, inseriti in seguito digitalmente.

Friendship è il nome di un reale villaggio nella costa del Maine, vicino a Camden a Rockport, dove è stato girato il film.

Christina Ricci ha lavorato insieme a Devon Sawa in seguito in Amiche per sempre (1995).

E’ stata girata una scena musicale intitolata Lucky Enough to Be A Ghost durante la seduta psicologica con il dottor Harvey. La scena è però stata eliminata perchè per gli effetti speciali ci sarebbero voluti alcuni milioni di dollari.

Bill Pullman e Devon Sawa hanno lavorato insieme anche in The guilty – Il colpevole (2000).

Casper streaming

Casper streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Casper film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

