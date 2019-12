Everest è il film stasera in tv lunedì 30 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Everest film stasera in tv: cast e scheda

USCITO: 24 settembre 2015

GENERE: Avventura, Drammatico, Thriller

ANNO: 2015

REGIA: Baltasar Kormákur

CAST: Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Jason Clarke, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira Knightley, Emily Watson

DURATA: 150 Minuti

Everest film stasera in tv: trama

Nel 1996 sul monte Everest, al confine tra Cina e Nepal, un gruppo di scalatori sotto la guida di Rob Hall è pronto per scalare la montagna più alta la mondo: l’Everest. Ma il gruppo di scalatori non è solo e infatti il campo base è affollato da altri gruppi. tra questi un altro gruppo capitanato dall’alpinista Scott Fischer, si trova nello stesso luogo per una spedizione turistica. I due grandi scalatori, Rob Hall e a Scott Fisher, devono mettere da parte la rivalità e la competizione sportiva per collaborare e superare gli altri gruppi. Entrambe le spedizioni intraprendono un viaggio maestoso sfidando la natura e al limite delle loro capacità. Affronteranno una delle più feroci tempeste di neve mai affrontate dal genere umano..

Everest film stasera in tv: curiosità

La storia racconta la vera e disastrosa spedizione sull’Everest avvenuta nel 1996.

Il film è tratto dal saggio di Jon Krakauer intitolato Aria sottile (Into Thin Air) del 1997.

Christian Bale venne contattato per partecipare al film, ma rifiutò perchè era già impegnato con Exodus – Dei e re (2014).

La pellicola è stata presentata alla 72° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Everest streaming

Everest streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Everest film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/9pw4J-BJ0tM

Stasera in TV: link utili