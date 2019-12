Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills è il film stasera in tv martedì 31 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1 per Capodanno 2020. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Beverly Hills Cop film stasera in tv: cast

La regia è di Martin Brest. Il cast è composto da Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton, Lisa Eilbacher, Ronny Cox, Stephen Elliott, Joel Bailey, Steven Berkoff, Gilbert R. Hill, Art Kimbro, Bronson Pinchot, James Russo, Paul Reiser.

Beverly Hills Cop film stasera in tv: trama

Axel Foley è un giovane agente della polizia di Detroit. Ha un carattere esuberante ed è molto legato ad un caro amico d’infanzia, Michael Tandino, che però a qualche piccolo problema con la giustizia. Una sera mentre i due sono a casa di Axel vengono aggrediti da alcuni misteriosi killer, che stordiscono Axel ed uccidono Michael. Axel comincia ad indagare sull’evento e scopre che Michael lavorava presso una galleria d’arte a Beverly Hills grazie alla raccomandazione di una loro vecchia amica Jenny.

Ma il caso non viene affidato da Foley capo del distretto ad Lex ma ad un altro agente. Axel decide di andare in vacanza in California e di indagare per proprio conto. Appena arrivato a Beverly Hills si reca da Jenny che gli consiglia di parlare con il capo della galleria il signor Victor Maitland. Il proprietario della galleria d’arte sembra non gradire affatto le domande di Foley e lo fa cacciare in malo modo dai suoi uomini.

Beverly Hills Cop streaming

Beverly Hills Cop streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Beverly Hills Cop film stasera in tv: trailer

