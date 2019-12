Ghostbusters è il film stasera in tv martedì 31 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1 per Capodanno 2020. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ghostbusters film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Fantasy

ANNO: 1984 e 1989

REGIA: Ivan Reitman

CAST: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, David Margulies, Annie Potts, Jennifer Runyon, Steven Tash, William Atherton, Ernie Hudson. Nel secondo capitolo si aggiungono Peter MacNicol, Kurt Fuller, Janet Margolin, Brian Doyle-Murray, Wilhelm von Homburg

DURATA: 107 minuti

Ghostbusters film stasera in tv: trama

Gli scienziati parapsicologi Venkman, Stantz e Spengler sono impegnati a reinventarsi dopo esser stati cacciati dall’università per i loro bizzarri esperimenti. I tre amici decidono di creare un team di Acchiappafantasmi, liberando ogni casa infestata dagli spiriti. A loro si unisce Winston, senza dimenticare la segretaria Janine.

Ghostbusters film stasera in tv: curiosità

La scena della festa a casa di Louis (Rick Moranis) è stata girata in un unico piano sequenza e tutta improvvisata.

Il ruolo di Winston doveva essere di Eddie Murphy, con il personaggio molto più presente e incisivo nel primo film. Quando l’attore rifiutò l’offerta, il copione venne riscritto introducendo Winston a metà film.

Harold Ramis non aveva intenzione di prendere parte al cast del film, ma solo come sceneggiatore. Durante la stesura dello script però l’attore sentì di essere l’unico a poter interpretare il Dr. Egon Spengler.

Il “marshmallow” sciolto era schiuma da barba.

L’edificio dei vigili del fuoco che si vede nei film è stato ricreato con due location: l’esterno a New York, l’interno a Los Angeles. L’edificio californiano era molto celebre nel mondo del cinema ed è stato usato in diversi film.

Il ruolo di Peter Venkman, andato poi a Bill Murray, era in origine stato scritto per John Belushi. Purtroppo l’attore morì mentre Dan Aykroyd stava scrivendo la sceneggiatura. Anche per questo, affettuosamente, Aykroyd sul set parlava di Slimer come il fantasma dell’amico appena scomparso..

Ghostbusters streaming

Ghostbusters streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ghostbusters film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Stasera in TV: link utili