Monsters University è il film stasera in tv martedì 31 dicembre 2019 in seconda serata su Rai 2 per far passare ai più piccoli un divertente Capodanno 2020. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Monsters University film stasera in tv: trama

Mike Wazowski sogna da sempre di diventare un vero e proprio eroe tra gli spaventatori di bambini e per raggiungere il suo scopo si iscrive come matricola alla Monsters University (MU). Qui incontra un mostro arrogante e spocchioso di nome James P. “Sulley” Sullivan, che possiede anche un innato talento come spaventatore. Tra i due non corre buon sangue e il loro reciproco astio andando fuori controllo causa l’espulsione dal programma esclusivo per spaventatori dell’Università. Così Mike e Sulley capiscono che l’unico modo per sistemare tutto è quello di fare squadra con un team di mostri emarginati.

Monsters University film stasera in tv: curiosità

Si tratta del prequel del film del 2001 Monsters & Co. prodotto da Pixar Animation Studios.

Monsters University streaming

Monsters University streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Monsters University film stasera in tv: trailer

