La mummia è il film stasera in tv domenica 8 marzo 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La mummia film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 27 agosto 1999

GENERE: Avventura

ANNO: 1999

REGIA: Stephen Sommers

CAST: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Kevin J. O’Connor, Jonathan Hyde, Oded Fehr, Stephen Dunham, Tuc Watkins, Omid Djalili, Aharon Ipalé, Arl Chase, Mohammed Afifi, Patricia Velazquez, Bernard Fox, Erick Avari

DURATA: 124 Minuti

La mummia film stasera in tv: trama

Antico Egitto, il potente sacerdote Imhotep ha una relazione clandestina con Anck Su Namun, la sposa del faraone Seti. Quando questi lo scopre, per i due amanti non c’è scampo. Lei sceglie il suicidio, lui, catturato dalla guardie viene condannato alla pena più temuta. Mummificato vivo, il suo corpo viene quindi seppellito nella città dei morti. Secoli dopo (siamo nel 1923) l’avvenuturiero Rick guida l’archeologa Evelyn e il fratello di lei Jonathan proprio alla misteriosa città di Hamunaptra. Qui il gruppetto incontra una spedizione americana e insieme si imbattono proprio nella tomba di Imhotep. Inavvertitamente, accecati dal sogno di un tesoro da favola, gli improvvisati Indiana Jones risvegliano lo spirito del sacerdote. E questi comincia a disseminare morte allo scopo di ricomporre il proprio corpo e risvegliare dal sonno eterno la sua amata. Divertente e scapicollata avventura tra le piramidi con effetti speciali da paura.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La mummia film stasera in tv: curiosità

La pellicola è il primo capitolo della trilogia de La mummia ed è seguito da La mummia – Il ritorno (2001) e La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (2008). Il terzo capitolo della trilogia ha avuto uno spin-off, Il Re Scorpione, che a sua volta ha generato un prequel, Il Re Scorpione 2 – Il destino di un guerriero, e due sequel, Il Re Scorpione 3 – La battaglia finale e Il Re Scorpione 4 – La conquista del potere.

Il film è il remake de La mummia (1932), diretto da Karl Freund e interpretato Boris Karloff nel ruolo di Imhotep.

Il film è stato girato fra l’Arizona, il Marocco, l’Egitto e l’Inghilterra.

Nel 2000 il film ha ricevuto la nomination al Premio Oscar per il Miglior sonoro.

La mummia streaming

La mummia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La mummia film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili