Angry Birds è il film stasera in tv mercoledì 1 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Angry Birds film stasera in tv: cast

La regia è di Clay Kaytis e Fergal Reilly, che hanno diretto il film per la casa di produzione Warner Bros.

Angry Birds film stasera in tv: trama

Nell’Isola degli Uccelli vivono alcuni volatili felici e pacifici ma incapaci di volare. Troviamo tra i protagonisti costretti ad un corso correttivo Red, che ha problemi a controllare la rabbia, il velocissimo uccello giallo Chuck che ha causato problemi con un uccello-poliziotto e Bomb, uccello nero che esplode se è sconvolto o sorpreso. Da sempre i tre sono emarginati dal paradiso dell’isola per via della loro diversità. All’improvviso arriva una barca di legno da cui scendono due maiali, Leonard e Ross, che dicono di provenire dall’Isola dei Maiali e di essere esploratori.

Mentre gli uccelli li accolgono con allegria, pian piano nell’Isola arrivano sempre più maiali e l’unico a sembrare diffidente è Red che però non viene ascoltato dagli altri uccelli. Quando si reca dall’ormai inutile Grande Aquila per chiedere consiglio, però, Red scopre che maiali stanno riempiendo la sua isola di esplosivi TNT. Ormai però è troppo tardi e i maiali rubano le uova degli uccelli e tornano nella loro isola. Red, Chuck, Bomb e tutti gli altri vanno così nell’Isola dei Maiali ma scoprono che è tutta recintata da alte mura. Come fare per entrare e recuperare le uova? Ovviamente iniziando una vera e propria battaglia alla Andry Birds!

Angry Birds film stasera in tv: curiosità

Si tratta del primo film tratto del celebre videogioco per dispositivi mobile della Rovio Entertainment, che l’ha anche prodotto.

Nella versione originale le voci degli “uccelli arrabbiati” sono di Jason Sudeikis, Josh Gad, Peter Dinklage, Kate McKinnon e Sean Penn. Invece in italiano tra i doppiatori troviamo Maccio Capatonda, Alessandro Cattelan e Francesco Pannofino.

Il 16 agosto 2019 è uscito il sequel Angry Birds 2 Nemici amici per sempre.

Angry Birds streaming

Angry Birds streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Angry Birds film stasera in tv: trailer

