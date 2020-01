Capodanno a New York film stasera in tv 1 gennaio: cast, trama, streaming

Capodanno a New York è il film stasera in tv mercoledì 1 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Capodanno a New York film stasera in tv: cast

La regia è di Garry Marshall. Il cast è composto da Zac Efron, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Halle Berry, Jon Bon Jovi, Katherine Heigl, Abigail Breslin, Cary Elwes, Alyssa Milano, Carla Gugino, Sofia Vergara, James Belushi, Seth Meyers, Hilary Swank, Josh Duhamel, Hector Elizondo, Christian Fortune, Lea Michele, Larry Miller, Yeardley Smith.

Capodanno a New York film stasera in tv: trama

Sull’onda del precedente “Appuntamento con l’amore”, Garry Marshall torna a raccontare, in pieno stile “commedia romantica americana”, l’intrecciarsi delle vicende amorose, delle speranze, delle gioie e delle delusioni di un gruppo di persone che si ritrovano tutte a New York, il giorno di Capodanno. Tra Robert De Niro e Michelle Pfeiffer, Hilary Swank e Katherine Heigle, Halle Barry e Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Abigail Breslin, Ashton Kutcher e Zac Efron, la pellicola vanta un cast stellare.

Capodanno a New York streaming

Capodanno a New York streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Capodanno a New York film stasera in tv: trailer

