Qua la zampa è il film stasera in tv mercoledì 1 gennaio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Qua la zampa film stasera in tv: cast

La regia è di Lasse Hallström. Il cast è composto da Dennis Quaid, K.J. Apa, Gerry Scotti, Britt Robertson, Josh Gad, Peggy Lipton.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Qua la zampa film stasera in tv: trama

Siamo nel 1962. Un bambino di otto anni, Ethan Montgomery, salva un cucciolo di golden retriever ferito e abbandonato. Nonostante le riserve del padre di Ethan, la famiglia adotta il cucciolo e lo chiama Bailey. Bailey è completamente sotto la responsabilità di Ethan, che lo nutre, lo fa passeggiare, lo allena e gli insegna anche dei trucchi che non dimenticherà mai. Tra i due si instaura un forte legame e Bailey sarà al fianco di Ethan nelle tappe più importanti della sua vita dagli studi, le delusioni sportive, fino al primo amore per la bella Hannah.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ethan poi va al college e, non potendo portare Bailey con sé, è costretto a lasciare il fidato animale a casa. Il vecchio Bailey si ammala, muore. Ma nel corso degli anni lo spirito di Bailey si reincarna in altri cani: un pastore tedesco usato come paramedico dal dipartimento di polizia di Chicago; un corgi di nome Tino e infine un incrocio tra un pastore australiano e San Bernardo chiamato Buddy. Sorpreso di quanto gli accade, Bailey si sente però ancora il miglior amico di Ethan. Anche se non sa perché la sua anima continui a tornare in vita, Bailey scoprirà che lo scopo delle sue molte vite sarà quello di incontrare nuovamente Ethan, ormai adulto.. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Qua la zampa film stasera in tv: curiosità

La versione di Ethan da giovane è interpretata da K.J. Apa, protagonista della serie tv Riverdale della The CW.

della The CW. Nel doppiaggio italiano la voce del cagnolone Bailey è quella di Gerry Scotti.

Qua la zampa streaming

Qua la zampa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Qua la zampa film stasera in tv:

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili