Australia è il film stasera in tv giovedì 2 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Australia film stasera in tv: cast

USCITO IL: 16 gennaio 2009

GENERE: Avventura, Drammatico

ANNO: 2008

REGIA: Baz Luhrmann

CAST: Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham, Brian Brown, Jack Thompson, Ben Mendelsohn, Essie Davis

DURATA: 165 Minuti

Australia film stasera in tv: trama

Siamo nel 1939. Sara Ahley, un’aristocratica britannica lascia la madre patria alla volta del continente australiano decisa a far tornare a casa suo marito. Giunta alla tenuta, scopre dolorosamente la morte di Lord Ashley e un ranch in totale abbandono. Superata la crisi grazie all’affetto verso Nullah, un orfano metà aborigeno e metà inglese, la donna cerca di risollevare le sorti della proprietà, aiutata da un mandriano devoto, da un contabile avvezzo all’alcool e da uno stregone…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Australia film stasera in tv: curiosità

Baz Luhrmann ha già diretto Nicole Kidman nel musical Dopo Moulin Rouge.

Il film è stato candidato agli Oscar come migliori costumi.

Australia streaming

Australia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Australia film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=mfI4hK9I2k0

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili