Il Ragazzo di Campagna è il film stasera in tv giovedì 2 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming.

Il Ragazzo di Campagna film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1984

REGIA: Castellano, Pipolo

CAST: Donna Osterbuhr, Renato Pozzetto, Massimo Serato, Massimo Boldi, Enzo Cannavale, Renato D’Amore, Clara Colosimo

DURATA: 92 Minuti

Il Ragazzo di Campagna film stasera in tv: trama

Artemio è un contadino che ha ormai 40 anni. Vive con la madre e non si è mai allontanato dal paese di campagna dove è nato. L’unico svago dei pochi paesani è assistere al passaggio del treno. Inutilmente la madre propone ad Arturo il matrimonio con Maria Rosa, una ragazzotta del paese bruttina. Un giorno Artemio, stanco delle giornate monotone in camoagna, decide di andare in città a cercarsi un’occupazione più gratificante. Ma a Milano non riesce a trovare lavoro e si innamora di Angela, una disinvolta e disinibita ragazza che lo fa soffrire. Torna infine al paese e sposa Maria Rosa, che nel frattempo si è fatta più carina.

Il Ragazzo di Campagna film stasera in tv: curiosità

Le sequenze relative la vita nelle campagne della Pianura Padana, vennero girate nei pressi di Molino d’Isella, località di Gambolò; nella casa in località Ca ad Bo e Casoni di Carbonara al Ticino, due piccole frazioni della Lomellina, nella provincia pavese. Il resto della pellicola fu girato in alcuni luoghi-simbolo di Milano, come piazza San Babila o via Monte Napoleone, è in alcune località dell’hinterland del capoluogo lombardo. Solamente una scena, ambientata nella finzione sui Navigli meneghini, venne in realtà filmata a Pavia lungo il fiume Ticino.

Il Ragazzo di Campagna streaming

Il Ragazzo di Campagna streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Ragazzo di Campagna film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=AFhkDl0NLVA

