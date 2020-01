Indiana Jones e il tempio maledetto è il film stasera in tv venerdì 3 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Indiana Jones e il tempio maledetto film stasera in tv: cast

La regia è di Steven Spielberg. Il cast è composto da Harrison Ford, Kate Capshaw, Jonathan Ke Quan, Amrish Puri, Roshan Seth, Philip Stone, Roy Chiao, David Yip, Ric Young, Chua Kah Joo, Rex Ngui, Philip Tan, Dan Aykroyd, Akio Mitamura, Michael Yama, Stany De Silva, Pat Roach, Steven Spielberg, George Lucas.

Indiana Jones e il tempio maledetto film stasera in tv:

Siamo nel 1935, a Shanghai. Indiana si trova nell’esclusivo Club Obi Wan per incontrare il losco boss Lao Che, sulle tracce dei resti di Nurhachi, antico imperatore della dinastia Ming. Come da copione l’incontro non va nel migliore dei modi, l’affare salta e Jones, insieme alla cantante Willie Scott e al fido Shorty (10 anni e mille risorse), riesce rocambolescamente a scappare. O almeno crede. Perché, mentre sono in volo verso l’India, i tre si ritrovano senza pilota! Scampati a un atterraggio di fortuna sull’Himalaya, i nostri arrivano a uno sperduto e desolato villaggio. Gli abitanti, convinti di essere colpiti da una maledizione, chiedono aiuto all’avventuriero per recuperare la sacra pietra di Shiva a loro precedentemente rubata. Per Jones, Willie e Shorty comincia il viaggio alla volta del famigerato Tempio di Pankot… Oscar per gli effetti speciali.

Indiana Jones e il tempio maledetto streaming

Indiana Jones e il tempio maledetto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Indiana Jones e il tempio maledetto film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=nzwAxtvrSH8

Stasera in TV sui social

