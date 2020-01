Indiana Jones e l’ultima crociata è il film stasera in tv venerdì 3 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Indiana Jones e l’ultima crociata film stasera in tv: cast

La regia è di Steven Spielberg. Il cast è composto da Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies, Julian Glover, River Phoenix, Michael Byrne, Kevork Malikyan, Robert Eddison, Richard Young, Bradley Gregg, Paul Maxwell, Tim Hiser, Pat Roach.

Indiana Jones e l’ultima crociata film stasera in tv: trama

Siamo nel 1938. Indiana Jones scopre che suo padre Henry, anche lui archeologo e ricercatore di rarità antiche, è stato rapito. Il figlio capisce che l’uomo era vicino allo scoprire finalmente il luogo in cui è stato nascosto il Santo Graal, il calice in cui Gesù Cristo bevve durante l’Ultima Cena..

Indiana Jones e l’ultima crociata streaming

Indiana Jones e l’ultima crociata streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Indiana Jones e l’ultima crociata film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=VYlLtgv8IUs

