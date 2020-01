Notte al museo 3 Il segreto del Faraone è il film stasera in tv venerdì 3 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Notte al museo 3 Il segreto del Faraone film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Night at the Museum: Secret of the Tomb

USCITO IL: 28 gennaio 2015

GENERE: Commedia, Avventura, Family

ANNO: 2014

REGIA: Shawn Levy

CAST: Ben Stiller, Rebel Wilson, Robin Williams, Rami Malek, Owen Wilson, Dan Stevens, Dick Van Dyke, Ben Kingsley, Rachael Harris, Skyler Gisondo, Mizuo Peck, Mickey Rooney, Ricky Gervais, Brennan Elliott, Bill Cobbs, Patrick Gallagher, James Neate, Anjali Jay, Steve Coogan

DURATA: 97 Minuti

Notte al museo 3 Il segreto del Faraone film stasera in tv: trama

Una nuova, strabiliante avventura per Larry Daley, celebre sorvegliante notturno al Museo di Storia Naturale. Stavolta Larry si ritrova a dover risolvere un grosso guaio scatenato dalla Tavola del faraone Ahkmenrah, dotato di un potere magico capace di far tornare in vita tutti i reperti del museo. L’unico modo per risolvere la situazione è raggiungere il faraone Merenkahre, padre di Ahkmenrah, l’unico che conosce i segreti della Tavola, solo che Merenkahre è stato inviato al British Museum. Larry parte, allora, alla volta di Londra. Naturalmente non è da solo, con lui c’è anche lo strambo team di statue viventi che include, tra gli altri, Ahkmenrah, Teddy Roosevelt, Attila e Ottavio e il cowboy Jedediah.

Notte al museo 3 Il segreto del Faraone streaming

Una notte al museo 3 Il segreto del Faraone streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Notte al museo 3 Il segreto del Faraone film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

