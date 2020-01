Top Gun è il film stasera in tv giovedì 2 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Top Gun film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Avventura, Azione, Drammatico

ANNO: 1986

REGIA: Tony Scott

CAST: Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, Michael Ironside, Barry Tubb, John Stockwell, Tom Skerritt, Rick Rossovich, Tim Robbins

DURATA: 105 Minuti

Top Gun film stasera in tv: trama

Due giovani amici e piloti, Pete “Maverick” Mitchell (Cruise) e Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards), entrano alla Scuola di caccia da combattimento della Marina americana. Qui Maverick inizia una storia d’amore con la sua istruttrice Charlie (Kelly McGillis). La scuola è piena di regole che richiedono ferrea disciplina a cui Maverick fatica ad adeguarsi, infatti spesso durante i voli di prova si lascia andare ad iniziative a sorpresa, fortemente sgradite al comandate della scuola. Durante un addestramento però a causa di una delle prodezze di Maverick, il suo amico Goose rimane ucciso e questo sconvolge fortemente il pilota portando a galla vecchie ferite..

Top Gun film stasera in tv: curiosità

Il film del 1986, diretto da Tony Scott (fratello di Ridley), non solo consacrò come idolo di Hollywood un giovanissimo Tom Cruise, ma divenne un vero e proprio cult.

Successo stellare al botteghino, Top Gun diventò una vera e propria icona sia cinematografica sia di stile segnando l’immaginario comune di un’intera generazione. Ancora oggi, nonostante siano passati ben 30 anni, lo stile alla Top Gun con tanto di Ray-Ban è ancora attualissimo.

Il film ebbe un successo incredibile anche grazie a una colonna sonora delle più riconoscibili del cinema. Alla soundtrack lavorarono Giorgio Moroder e Tom Whitlock.

La canzone principale Take My Breath Away vinse un Oscar come migliore canzone originale e rimase in classifica per settimane.

Top Gun streaming

Top Gun streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Top Gun film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/G6Yh2YTmazs

