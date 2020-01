Una stella per il ballo film stasera in tv 2 gennaio: cast, trama, streaming

Una stella per il ballo è il film stasera in tv giovedì 2 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una stella per il ballo film stasera in tv: cast

La regia è di Ron Oliver. Il cast è composto da Shenae Grimes-Beech, Andrew W. Walker, Quinn Lord, Bailee Madison, Andrea Brooks, Caroline Cave.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una stella per il ballo film stasera in tv: trama

David Rogers, giovane liceale, per farsi notare dai compagni, invita la famosa attrice cinematografica Alex Allen al ballo di fine anno. Per convincerla, David spaccia per suoi alcuni versi poetici di un suo professore, Vincent Walsh. La cosa provocherà non pochi equivochi, infatti l’attrice e l’insegnante si invaghiscono presto una dell’altro…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una stella per il ballo streaming

Una stella per il ballo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Una stella per il ballo film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili