Una tata magica film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Mrs. Miracle

GENERE: Commedia, Sentimentale

ANNO: 2009

REGIA: Michael Scott

CAST: James Van Der Beek, Erin Karpluk, Doris Roberts, Chelah Horsdal, Dalila Bela

DURATA: 85 minuti

Una tata magica film stasera in tv: trama

Quando rimane vedovo, Seth Webster (James Van Der Beek) si ritrova a occuparsi da solo dei suoi figli Jason e Judd, due gemelli vere e proprie pesti. Tanto che l’ultima governante li ha abbandonati per la disperazione. Il Natale si avvicina e Seth decide di cercare una nuova governante capace di compiere un vero e proprio miracolo. Così si presenta alla loro porta Emily Merkle..

Mrs Miracle Una tata magica film stasera in tv: curiosità

James Van Der Beek è diventato famosissimo al grande pubblico grazie alla serie tv Dawson's Creek dove interpretava il protagonista Dawson Leery.

Una tata magica streaming

Una tata magica film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/D6eti2sscSc

