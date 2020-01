Vita di Pi è il film stasera in tv giovedì 2 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Vita di Pi film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Life of Pi

USCITO IL: 20 dicembre 2012

GENERE: Avventura, Drammatico

ANNO: 2012

REGIA: Ang Lee

CAST: Suraj Sharma, Rafe Spall, Irrfan Khan, Gérard Depardieu, Tabu, Adil Hussain, Ayush Tandon, Andrea Di Stefano

DURATA: 127 Minuti

Vita di Pi film stasera in tv: trama

Il giovane Piscine Patel detto Pi è cresciuto a Pondicherry, in India, durante gli anni ’70, con la famiglia che per mantenersi gestisce uno zoo. Il ragazzo trascorre una infanzia serena e felice passando le giornate tra tigri, zebre, ippopotami e altre creature esotiche. Fino a quando il padre per problemi economici decide di andare in Canada per vendere lo zoo. A 16 anni Pi si imbarca con la famiglia e lo zoo del padre su una enorme nave giapponese pronto ad attraversare l’Oceano Pacifico sognando una nuova vita americana.

Ma una tempesta terrificante fa naufragare la nave e Pi riesce a salvarsi su una scialuppa di salvataggio su cui si trova però anche un orango, una iena e una tigre del Bengala. Pi è alla deriva con l’unica compagna di viaggio: la tigre Richard Parker, l’animale più temuto dello zoo paterno. Inizia una straordinaria avventura e Pi potrà solo fare affidamento alla propria intelligenza per poter sopravvivere e convivere con la tigre Richard Parker che a suo modo diventerà la migliore speranza di Pi nella ricerca di un modo per tornare a casa.

Vita di Pi film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Yann Martel che è stato premiato nel 2002 con il Booker Prize.

Questa pellicola ha segnato l’esordio del pluripremiato regista Ang Lee con la tecnica del 3D.

Vita di Pi streaming

Vita di Pi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Vita di Pi film stasera in tv: trailer

