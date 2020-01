Ritorno al Futuro 2 è il film stasera in tv sabato 4 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. GUARDA LA MARATONA DI #RITORNO AL FUTURO IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ritorno al Futuro 2 film stasera in tv: cast e scheda

La regia è di Robert Zemeckis. Il cast è composto da Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Elisabeth Shue, Lea Thompson, Thomas F. Wilson, James Tolkan, Jeffrey Weissman, Billy Zane, Charles Fleischer.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ritorno al Futuro 2 film stasera in tv: trama

26 ottobre 1985. Hill Valley. California. Doc Brown (Christopher Lloyd), lo spiritato inventore, torna dal futuro con la sua macchina del tempo, la DeLorean per comunica al suo amico Marty McFly (Michael J. Fox) che è opportuno che intraprenda un viaggio nel 2015 per cambiare gli avvenimenti che stanno per verificarsi e che potrebbero essere disastrosi per la sua futura famiglia. Infatti il suo futuro figlio nel 2015 si metterà nei guai tanto da dover scontare un lungo periodo di detenzione. Bisogna andare nel futuro per sistemare la situazione. L’adolescente Marty McFly si ritrova coinvolto in una reazione a catena del tempo devastante, che potrebbe vaporizzare il suo futuro e lasciarlo intrappolato nel passato a causa di una serie di “paradossi temporali”.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Infatti se da un lato la missione nel 2015 ha successo, dall’altro nel viaggio di ritorno Marty si accorge di strani mutamenti: Hill Valley è dominata dal perfido Biff Tannen che è diventato ricco grazie alle scommesse fatte usando l’almanacco sportivo con tutte le classifiche sportive dal 1955 in poi che aveva rubato a Marty quando era nel 2015. Inoltre il laboratorio-officina di Doc è stato distrutto e l’inventore è stato dichiarato legalmente matto e rinchiuso in una casa di cura. Per portare tutto alla normalità, Marty deve tornare nel 1955 per impedire che il quasi centenario Biff Tannen gli rubi l’almanacco. Ma i fulmini di un temporale attivano un vortice temporale che risucchia la DeLorean…

Ritorno al Futuro 2 film stasera in tv: curiosità

Questo capitolo è stato girato in contemporanea con il terzo.

Inizialmente la trama della trilogia doveva essere quella di un unico film dal titolo Paradox.

Crispin Glover non ha voluto riprendere più il ruolo del padre di Marty, George McFly. Quindi gli sceneggiatori furono costretti a riscrivere il copione in cui George era stato ucciso in un futuro alternativo.

Michael J. Fox interpreta qui quattro personaggi: il Marty adolescente del 1985, il Marty adulto del 2015, suo figlio Martin Jr. e sua figlia Marlene.

Cambia il volto di Jennifer Parker, fidanzata di Marty: nel primo film era Claudia Wells a interpretarla, mentre nel secondo è stata sostituita da Elisabeth Shue.

Needles, il collega di Marty nel 2015, è interpretato da Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers.

Nella versione italiana sono cambiati i doppiatori dei due protagonisti rispetto al primo capitolo: Marty è doppiato da Sandro Acerbo e non più da Teo Bellia; il Dott. E. Brown è doppiato da Dario Penne che prende il testimone da Ferruccio Amendola.

C’è un momento nel film, quando Marty è di nuovo nel 1955, in cui sono presenti 4 DeLorean: quella del Marty del primo film, quella del Marty del secondo film, quella con cui il vecchio Biff da al giovane Biff l’almanacco e quella nascosta nella caverna da Doc nel 1855.

Ritorno al Futuro 2 streaming

Ritorno al Futuro Parte II streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ritorno al Futuro 2 film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili