Ritorno al Futuro 3 è il film stasera in tv sabato 4 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. GUARDA LA MARATONA DI #RITORNO AL FUTURO IN TV E STREAMING

Ritorno al Futuro 3 film stasera in tv: cast

La regia è di Robert Zemeckis. Il cast è composto da Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Elisabeth Shue, Elijah Wood, Lea Thompson, Thomas F. Wilson, James Tolkan, Matt Clark.

Ritorno al Futuro 3 film stasera in tv: trama

Emmett Brown, detto Doc,è l’estroso scienziato che ha costruito una macchina per viaggiare nel tempo. Siamo nel 1955 e insieme al giovane amico e aiutante Marty McFly mentre sono intenti al recupero della macchina del tempo, che chiamano DeLorean, trovano la tomba dello stesso Doc e la lapide riporta che Emmett Brown fu uccisiso il 7 settembre del 1885 a Hill Valley. Marty per evitare la morte dell’amico scienziato, torna indietro nel tempo a Hill Valley il 2 settembre 1885.

Scopre così che Emmett Brown è un maniscalco-inventore pazzo che si è attirato le ire del fuorilegge Buford “Mad Dog” Tannen. Emmett è anche innamorato di una bella donna, la maestra Clara Clayton. Marty si fa chiamare Clint Eastwood e finge di essere un terribile pistolero. Affronta il bandito Mad Dog e la sua banda e riesce ad evitare la morte di Doc. Purtroppo la DeLorean non riesce a ripartire e Doc trova l’escamotage di sospingerla a fortissima velocità sui binari spinta da un locomotore…

Ritorno al Futuro 3 film stasera in tv: curiosità

I tre vecchi nel saloon sono impersonati da Dub Taylor, Pat Buttram e Harry Carey Jr., che hanno preso parte a centinaia di film western.

La parte di Clara è stata scritta appositamente per Mary Steenburgen e l’attrice venne costretta dai figli ad accettare la parte, in quanto grandi fan del primo film.

La band che suona alla festa di Hill Valley per l’inaugurazione del nuovo municipio sono gli ZZ Top.

E’ stato chiesto a Clint Eastwood il permesso per usare il suo nome nel film e l’attore ha accetta volentieri ringraziando per l’omaggio.

Thomas F. Wilson, che interpreta Buford “Cane Pazzo” Tannen, ha eseguito tutti gli stunt di persona, compreso quando prende Marty al lazo.

Nella scena in cui Tannen tente di giustiziare Marty, Michael J. Fox è stato accidentalmente impiccato sul serio e ha perso conoscenza.

Ritorno al Futuro 3 streaming

Ritorno al Futuro Parte 3 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ritorno al Futuro 3 film stasera in tv: trailer

