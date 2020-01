Ritorno al futuro è il film stasera in tv sabato 4 gennaio 2020 in onda in primissima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. GUARDA LA MARATONA DI #RITORNO AL FUTURO IN TV E STREAMING

Ritorno al futuro film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Back to the Future

REGIA: Robert Zemeckis

GENERE: Avventura, Commedia, Fantascienza

ANNO: 1985

CAST: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Wendie Jo Sperber, James Tolkan, Billy Zane, Claudia Wells, Frances Lee McCain, Marc McClure, George Di Cenzo

DURATA: 116 minuti

Ritorno al futuro film stasera in tv: trama

Marty McFly è un simpatico giovane che vive con la famiglia a Hill Walley. Un giorno incontra uno strano personaggio che sembra un po' pazzo. Si tratta di uno scienziato spiritato, il dott. Brown, che ha trasformato un'auto DeLorean in uno straordinario veicolo del tempo. L'auto è alimentata da plutonio, che il dott. Brown ha rubato ad alcuni terroristi. Ora questi lo cercano per vendicarsi e quando lo trovano gli sparano. Il vecchio scienziato spiega in maniera sommaria a Marty come funziona la sua auto spazio-temporale e le potenzialità incredibile del mezzo. Così Marty, per salvarsi dai terroristi usa la macchina del tempo e si ritrova Hill Walleyma trent'anni prima, nel 1955..

Ritorno al futuro film stasera in tv: curiosità

Diventato un film cult degli anni ’80, la pellicola ha vinto un Oscar per il montaggio sonoro, oltre ad aver avuto altre due candidature: per la sceneggiatura e per la canzone originale The Power of Love.

La saga conta altri due sequel, di cui l’ultimo ambientato nel far west.

Ritorno al futuro streaming

Ritorno al futuro streaming è visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ritorno al futuro film stasera in tv: trailer

