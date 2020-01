Ritorno al Futuro maratona: tutti i film della saga stasera in tv 4 gennaio: orari e streaming

Stasera in tv sabato 4 gennaio 2020 Italia 1 propone tutti i film della trilogia di Ritorno al Futuro, film cult anni ’80 con Michael J. Fox e Chistopher Lloyd. Ecco di seguito gli orari di ogni film e dove vederli in streaming. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV

I tantissimi fan e nostalgici dei mitici anni ’80 potranno dedicare la serata di sabato 4 gennaio alla maratona di uno delle trilogie più amate di quegli anni. Infatti Italia 1 manderà in onda le tre pellicole una di fila all’altra per rivivere insieme a Marty Mc Fly e Doc una delle avventure cinematografiche più incredibili di sempre. Si parte alle 19:30 con il primo film per continuare alle 21:45 circa con la seconda parte seguita a mezzanotte dalla terza.

Ritorno al Futuro streaming dei film

Ritorno al Futuro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ritorno al Futuro: seguilo con noi

Per commentare in diretta i film di Ritorno al Futuro basta andare sull’hashtag ufficiale #RitornoAlFuturo. Oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook di Mediaset.

