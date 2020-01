Golden Globe 2020 dove vedere la diretta in tv, streaming, replica

GOLDEN GLOBE 2020 DOVE VEDERE. Si terranno nella notte di oggi domenica 5 gennaio (in Italia sarà già il 6) la cerimonia annuale che premia i migliori film e serie tv a livello internazionali. Ecco tutte le info su come seguire la diretta in tv, streaming e replica. I VINCITORI DELL’ANNO SCORSO

Golden Globe 2020 dove vedere la diretta in tv

I Golden Globe Awards 2020 saranno trasmessi per l’Italia in diretta televisiva in esclusiva su Sky Atlantic HD che si trova al canale 110 di Sky. Per quanto riguarda gli orari, all’1:00 orario italiano comincerà il Red Carpet, in cui sfileranno le star protagoniste della 77° edizione dei Premi. Quindi si partirà alle 2:00 con la cerimonia dal Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. Condurrà la serata Ricky Gervais.

Golden Globe 2020 streaming

Per chi invece vorrà guardare la cerimonia in streaming, gli abbonati Sky potranno guardare la diretta su Sky Atlantic HD anche su pc, smartphone e tablet attraverso l’App Sky Go in streaming gratuito. Anche le repliche previste saranno disponibili in diretta streaming o nella sezione on demand dell’App.

Golden Globe 2020 replica

La cerimonia sarà poi ritrasmessa in replica sempre su Sky Atlantic HD lunedì 6 gennaio alle ore 21:15 e alle 2:05, inoltre sarà disponibile per qualche giorno sull’On Demand. Per i non abbonati Sky, per il momento non sono previste repliche o messe in onda in chiaro dei Golden Globe Awards 2020.

Golden Globe 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche i Golden Globe sono diventati super social. Infatti sarà possibile seguire la cerimonia e commentare in diretta tramite l’hashtag ufficiale #GoldenGlobes. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla cerimonia.

