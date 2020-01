La banda dei Babbi Natale è il film stasera in tv 5 gennaio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Banda dei Babbi Natale film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 17 dicembre 2010

GENERE: Commedia

ANNO: 2010

REGIA: Paolo Genovese

CAST: Aldo, Giovanni, Giacomo, Angela Finocchiaro, Silvana Fallisi, Lucia Ocone, Antonia Liskova, Giorgio Colangeli, Giovanni Esposito, Massimo Popolizio, Cochi Ponzoni, Sara D’Amario, Remo Remotti

DURATA: 100 Minuti

La Banda dei Babbi Natale film stasera in tv: trama

È la notte della vigilia di Natale e tre amici, uniti dalla passione delle bocce, vengono sorpresi a scalare la parete di un palazzo e si ritrovano in questura. Tutti sono vestiti da Babbio Natale. L’interrogatorio con la ispettrice di polizia Irene Bestetti diventa lo spunto per raccontare le loro vite e i loro desideri. Aldo è uno scommettitore disoccupato; Giovanni è un veterinario poco affidabile con una vita sentimentale complicata; Giacomo è un medico che vive nel ricordo della moglie scomparsa. Ma come dimostrare di non essere una banda di ladri?

La Banda dei Babbi Natale film stasera in tv: curiosità

Aldo, Giovanni e Giacomo hanno potuto contare per la colonna sonora sull’aiuto di un’artista del calibro di Mina, da anni loro fan. Mele Kalikimaka, (Buon Natale in lingua hawaiana), solare canzone Hawaiana scoperta da Giacomo, apre il film.

Il film ha incassato oltre 21 milioni di euro ed è uno dei maggiori successi cinematografici del 2010.

La Banda dei Babbi Natale streaming

La Banda dei Babbi Natale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La Banda dei Babbi Natale film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/ZyI9EfRsn54

