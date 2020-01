La Bella e la Bestia Disney è il film stasera in tv 5 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Bella e la Bestia film stasera in tv: trama

Belle è un’intraprendente e intelligente ragazza che si ritrova imprigionata nel castello di una misteriosa Bestia. Con l’aiuto dell’incantata servitù (un candeliere, una teiera, una tazzina e un orologio), tra Belle e la Bestia nasce una romantica storia d’amore, grazie alla quale la giovane impara le lezione più importante della sua vita: la vera bellezza si trova dentro le persone.

La Bella e la Bestia film stasera in tv: curiosità

Si tratta del primo lungometraggio d’animazione a ricevere una nomination agli Oscar come miglior film.

Ha vinto due Oscar: per la miglior colonna sonora e per la miglior canzone Beauty and the Beast.

La celebre canzone tema del film nella versione originale è cantata da Angela Lansbury, ossia la Signora in giallo.

La scena del ballo di Belle e la Bestia è stata realizzata utilizzando per la prima volta le figure in “cartone animato” che si muovo in un ambiente digitale (la sala).

La Bella e la Bestia streaming

La Bella e la Bestia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La Bella e la Bestia film stasera in tv: trailer

