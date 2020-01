The incredible Burt Wonderstone film stasera in tv 5 gennaio: cast, trama, streaming

The incredible Burt Wonderstone è il film stasera in tv domenica 5 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The incredible Burt Wonderstone film stasera in tv: cast

La regia è di Don Scardino. Il cast è composto da Steve Carell, Jim Carrey, Olivia Wilde, Steve Buscemi, James Gandolfini, Alan Arkin, Zachary Gordon, Gillian Jacobs, Brad Garrett, Melissa Ordway, Jay Mohr, John Lewis.

The incredible Burt Wonderstone film stasera in tv: trama

Burt Wonderstone (Steve Carell) e Anton Marvelton (Steve Buscemi), amici fin dall’infanzia, formano un duo di maghi che scala il successo fino ad esibirsi nel più prestigioso casino di Las Vegas. Ma, col tempo, Burt diventa sempre più cinico e annoiato. Con Anton diventa un litigio continuo e il sodalizio artistico comincia a scricchiolare pericolosamente, messo ulteriormente alla prova dall’ascesa di Steve Gray (Jim Carrey), un bizzarro “mago di strada” che punta tutto su originalità e innovazione…

The incredible Burt Wonderstone streaming

The incredible Burt Wonderstone streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The incredible Burt Wonderstone film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=11TzXCWnUao

