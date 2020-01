In Time è il film stasera in tv lunedì 6 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

In Time film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 17 febbraio 2012

GENERE: Thriller, Fantascienza

ANNO: 2011

REGIA: Andrew Niccol

CAST: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Olivia Wilde, Cillian Murphy, Vincent Kartheiser, Matt Bomer, Alex Pettyfer, Johnny Galecki, Elena Satine, Yaya DaCosta, Ethan Peck, Toby Hemingway, Rachel Roberts, Bella Heathcote

DURATA: 109 Minuti

In Time film stasera in tv: trama

In Time si svolge in un futuro non troppo lontano in cui il gene dell’invecchiamento è stato isolato e sconfitto. Per evitare la sovrappopolazione, il tempo è diventato la moneta con cui la gente paga per acquistare beni di prima necessità o di lusso. I ricchi possono vivere per sempre, tutti gli altri cercano di negoziare per la loro immortalità. Un giovane povero entra in possesso di una vera fortuna, ma e’ troppo tardi per salvare sua madre dalla morte. Finisce con il ritrovarsi in fuga, braccato da un gruppo di poliziotti conosciuti con il nome di “guardiani del tempo”.

In Time film stasera in tv: curiosità

Justin Timberlake ha tre anni in meno di Olivia Wilde che interpreta sua madre.

Il film è ambientato nel 2169.

La macchina che Will compra al costo di 59 anni è una 1969 Jaguar XK-E convertible.

In Time streaming

In Time streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

In Time film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/4D3rfKEBxuA

