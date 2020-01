L’ultimo lupo è il film stasera in tv lunedì 6 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’ultimo lupo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Wolf Totem

USCITO IL: 26 marzo 2015

GENERE: Avventura, Drammatico

ANNO: 2015

REGIA: Jean-Jacques Annaud

CAST: Feng Shaofeng, Shawn Dou, Ankhanyam Racchaam, Yin Zhusheng

DURATA: 121 Minuti

L’ultimo lupo film stasera in tv: trama

Nel 1969, durante la Rivoluzione Culturale Cinese Chen Zhen, un giovane studente universitario, viene inviato da Pechino nelle zone interne della Mongolia per studiare le tribù locali. A contatto con una realta` diversa dalla sua, Chen scopre di esser lui quello che ha molto da imparare sulla comunità, sulla libertà, ma specialmente sul lupo, la creatura più riverita della steppa. Sedotto dal legame che i pastori hanno con il lupo e affascinato dall’astuzia e dalla forza dell’animale, Chen un giorno trova un cucciolo e decide di addomesticarlo. Il forte rapporto che si crea tra i due sara` minacciato dalla decisione di un ufficiale del governo di eliminare, a qualunque costo, tutti i lupi della regione.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’ultimo lupo film stasera in tv: curiosità

Il film è ispirato al libro Il Totem del Lupo (edito da Mondadori) che è stato un fenomeno letterario sconvolgente in Cina. Uscito nel 2004, il romanzo è scampato alla censura.

Il regista ha rccontato che sul set c’erano 480 tecnici, 200 cavalli, circa un migliaio di pecore, 25 lupi e una cinquantina di addestratori. C’erano anche delle guardie armate e alcuni fattori del luogo che avrebbero voluto in prestito qualche lupo per farlo accoppiare con i loro cani.

Aspettando che i nostri lupi crescessero il regista ha girato un altro film: Il principe del deserto. La produzione cinese ha finanziato la preparazione del film accettando il fatto che ci sarebbero voluti tre anni prima di poter girare la prima scena.

Tutti i lupi del mondo nascono tra metà Marzo e l’inizio di Aprile. Le riprese sono state interrotte molte volte per lasciare che il giovane lupo protagonista crescesse.

L’ultimo lupo streaming

L’ultimo lupo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’ultimo lupo, film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=O9FZNJZM7OE

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili