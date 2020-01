IL MOLO ROSSO 2 PRIMA PUNTATA. Arrivano su Rai 2 per la prima volta in chiaro le puntate della seconda stagione della serie di Alex Pina. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento martedì 7 gennaio 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Il Molo Rosso 2 prima puntata: trama e anticipazioni 7 gennaio 2020

Alejandra si risveglia nel letto di Veronica e le confessa chi è veramente. Veronica la caccia di casa. Conrado è furioso dopo che ha scoperto che tra le due donne c’è qualcosa di più dell’amicizia e dice a Veronica di andare a recuperare l’auto di Oscar. Vedendo le molte multe prese prima di morire, scopre che Oscar frequentava spesso una città e con Alex cercano di capire il motivo di tutti quel viaggi. Conrado e Alejandra indagano insieme a Taracuellos, dove Oscar aveva una vita segreta e si faceva chiamare Mario. La loro attrazione cresce sempre di più. Fran convince Vicent a restituire i soldi ad Andres, ma lui rivuole il suo prezioso quaderno. Alejandra si confida con Veronica, che le consiglia di non dare etichette al desiderio. Katia intanto confessa alla sua migliore amica di essere incinta.

Il Molo Rosso streaming

La prima stagione della serie andrà in onda in tv e contemporaneamente in diretta streaming sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire Il Molo Rosso streaming anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

