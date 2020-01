LA PUPA E IL SECCHIONE E VICEVERSA PRIMA PUNTATA. Torna martedì 7 gennaio 2020 su Italia 1 il programma diventato un cult dei primi anni 2000 condotto questa volta da Paolo Ruffini. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE

La Pupa e il Secchione e Viceversa prima puntata: anticipazioni 7 gennaio 2020

Cosa succederebbe se persone provenienti da mondi agli antipodi fossero costrette a convivere sotto lo stesso tetto? Occhialuti nerd dal discutibile sex-appeal e ragazze spigliate dal fisico mozzafiato, tutte smalto e selfie, ma anche… viceversa? Un esperimento sociale esplosivo il cui scopo sarà quello di entrare il più possibile l’una nell’universo dell’altro. Da oggi torna La Pupa e il Secchione e Viceversa, versione completamente rinnovata del programma cult. Tante le novità, a cominciare dal conduttore: Paolo Ruffini. Inoltre sarà nuova e moderna anche la modalità di racconto. Non ci sarà più la classica conduzione in studio, ma una narrazione che si svolgerà direttamente in loco: una sontuosa villa in cui vivranno i protagonisti del programma.

Nel corso delle sei puntate, Paolo Ruffini sarà affiancato dalla pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. Sei le pupe e sei i secchioni. Da un lato, quindi, donne dalla femminilità prorompente e dal fisico mozzafiato che si dividono tra palestra, beauty farm ed eventi mondani. Dall’altro sei studiosi e intellettuali poco avvezzi alla vita sociale e alla cura del loro aspetto, con alle spalle un’esistenza dedicata quasi unicamente all’approfondimento culturale. I dodici concorrenti varcheranno il cancello della villa dove formeranno sei coppie. Giorno dopo giorno, i secchioni, inclini alle fatiche scolastiche, coordineranno lo studio delle loro pupe, le quali, a loro volta, sottoporranno i propri partner a duri allenamenti giornalieri e a un attento miglioramento del look. E per sovvertire gli stereotipi degli uomini trasandati ricurvi sui libri e delle donne dedite più all’apparenza che alla sostanza, in questa edizione entreranno in gioco anche i viceversa: due pupi e due secchione.

La Pupa e il Secchione e Viceversa streaming

