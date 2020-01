Non c’è più religione film stasera in tv 7 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Non c’è più religione è il film stasera in tv martedì 7 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Non c’è più religione film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 7 dicembre 2016

GENERE: Commedia

ANNO: 2016

REGIA: Luca Miniero

CAST: Claudio Bisio, Alessandro Gassmann, Angela Finocchiaro, Nabiha Akkari, Giovanni Esposito, Roberto Herlitzka, Giovanni Cacioppo, Laura Adriani, Massimo De Lorenzo, Mehdi Meskar

DURATA: 90 Minuti

Non c’è più religione film stasera in tv: trama

Siamo nella piccola isola di Porto Buio nel periodo natalizio. Al momento di fare l’annuale Presepe vivente, il ragazzo che impersonava il bambin Gesù è ormai troppo grande, un adolescente con tanto di barba e brufoli. Gli abitanti dell’isola così devono trovare un sostituto a tutti i costi. Ma come fare? Tra un lama al posto del Bue e tre amici in lotta tra loro al posto dei re Magi, per far fronte “all’emergenza” si chiede aiuto ad altre due comunità dell’isola. ossia quella buddhista e quella musulmana. Il risultato sarà un Presepe vivente così originale che non si era mai visto prima.. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Non c’è più religione film stasera in tv: curiosità

Il film vanta nomi importanti tra i vari specialisti: i costumi ricercati e raffinati sono di Francesca Livia Sartori; la scenografia folcloristica è a cura di Francesco Frigeri. la fotografia è diretta da Daniele Ciprì senza dimenticare l’interessante lavoro sulle musiche realizzato da Pasquale Catalano accompagnate dalle note di 4 marzo 1943 di Lucio Dalla.

Le riprese si sono svolte per 8 settimane in Puglia, nei comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Isole Tremiti, mentre sono stati oltre 30 i fornitori di servizi coinvolti. È stato di oltre 1 milione di euro l’investimento speso dalla produzione sul territorio regionale.

Non c’è più religione streaming

Non c’è più religione streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Non c’è più religione film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/pLI5OAAjuHM

