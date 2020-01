Quando un padre è il film stasera in tv martedì 7 gennaio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Quando un padre film stasera in tv: cast

La regia è di Mark Williams. Il cast è composto da Gerard Butler, Willem Dafoe, Alfred Molina, Gretchen Mol, Dustin Milligan, Alison Brie, Kathleen Munroe, Julia Butters, Anupam Kher.

Quando un padre film stasera in tv: trama

Dane Jensen (Gerard Butler) è uno spietato “cacciatore di teste”, ovvero procacciatore di personale per le grandi aziende, che pensa che il modo migliore per prendersi cura della propria famiglia sia guadagnare più denaro possibile. Il suo lavoro lo impegna per tantissime ore e questo va a discapito del tempo da dedicare a moglie e soprattutto ai figli. Ma qualcosa di terribile gli farà cambiare ogni prospettiva e valore della vita. Suo figlio Ryan di 10 anni si ammala gravemente di leucemia e questo getta Dane in una crisi profonda.

Quando un padre film stasera in tv: recensione

Quando un padre segna il debutto alla regia del produttore Mark Williams e nonostante il suo lavoro appartenga al genere strappalacrime contiene molti spunti interessanti che rendono inconsueta la classica trama di questo tipo di storie. Scritto da Bill Dubuque, il film sembra calzare a pennello per Butler che ben interpreta il protagonista Dane Jensen, un padre di famiglia vecchio stampo, che mantiene moglie e figli e non tollera intromissioni nella gestione delle cose, in qualche modo dipendente dall’adrenalina della competitività del suo lavoro.

Ottima l’alchimia artistica tra Butler e Gretchen Mol che mettono a nudo problemi di vita coniugale e sessuale difficili da trovare nella produzione cinematografica statunitense.Degno di nota è l’ottimo lavoro di ambientazione in una Chicago ben definita dalle sue avveniristiche architetture. Buono il lavoro anche degli altri attori del cast tra cui la partecipazione estemporanea di Willem Dafoe nel ruolo del boss, e dell’ottimo Alfred Molina nella caratterizzazione di un personaggio ingenuo e buono. Anche la colonna sonora a cura di Mark Isham è caratterizzata da una decisa capacità di sottolineare, attraverso scelte musicali quanto mai varie, il percorso emotivo del personaggio.

Quando un padre streaming

Quando un padre streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Quando un padre film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=AYbLIyUya6Y

