The Prestige film stasera in tv 7 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

The Prestige è il film stasera in tv martedì 7 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Prestige film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 22 dicembre 2006

GENERE: Thriller

ANNO: 2006

REGIA: Christopher Nolan

CAST: Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, David Bowie, Andy Serkis, Piper Perabo, Rebecca Hall, Jamie Harris, Chris Cleveland, Rob Arbogast.

DURATA: 128 Minuti

The Prestige film stasera in tv: trama

Ambientato a Londra nell’età Vittoriana The Prestige segue le vicende di due giovani maghi, Robert Angier (Hugh Jackman) e Alfred Borden (Christian Bale) allievi del grande illusionista Cutter. Tra questi, due amici, il primo è affascinante e sofisticato, capace di intrattenere il pubblico come nessun altro, mentre Alfred è un genio dell’illusionismo più spettacolare ma che non riesce a far apprezzare al pubblico le proprie innovazioni. Durante un loro numero una donna viene legata e messa in una cassa di vetro piena d’acqua, ma qualcosa va storto e Angier incolperà l’amico dell’accaduto, tentando di vendicarsi. Da quel momento tra i due uomini comincia una lotta per dimostrare di essere il migliore e per cercare di capire i segreti l’uno dell’altro, fino ad oltrepassare qualsiasi limite. Quando arriveranno nella tana del grande scienziato Nikola Tesla (un incredibile David Bowie nei panni dell’inventore pazzo) oltrepasseranno qualsiasi limite…

The Prestige film stasera in tv: curiosità

The Prestige è tratto dall’omonimo romanzo di Christopher Priest.

La sceneggiatura ha impegnato i fratelli Nolan per un lungo periodo di cinque anni. La trama segue una linea narrativa strutturata attraverso le pagine dei diari dei due protagonisti e questo ha creato qualche difficoltà nell’adattamento cinematografico.

Per rendere al meglio il carattere dei protagonisti, Jonathan Nolan ha frequentato illusionisti professionisti dietro le quinte dei loro spettacoli.

The Prestige streaming

The Prestige streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Prestige film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=R0EX7pO8w50

