GRANDE FRATELLO VIP 4 PRIMA PUNTATA. Torna con l’attesissima prima puntata in diretta su Canale 5 mercoledì 8 gennaio 2020 la quarta edizione del reality con le celebrità. Ecco tutte le anticipazioni sulla prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Grande Fratello Vip 4 prima puntata: anticipazioni 8 gennaio 2020

La più grande novità di questa quarta edizione del reality show è il cambio alla conduzione: Alfonso Signorini infatti prende il posto di Ilary Blasi. Insieme a lui, come opinionisti, troviamo Wanda Nara e Pupo. Durante la prima puntata di stasera vedremo come ormai tradizione una clip di presentazione di ogni vip. Alfonso Signorini, dopo averli così introdotti al pubblico, li inviterà uno ad uno a entrare nella Casa.

Molti di loro si conoscono già, per altri sarà la prima volta in cui si vedranno (dopo la normale attività stampa precedente). Tra i concorrenti ci sono modelli, influencer, attori, giornalisti e alcuni ex partecipante ai precedenti Frande Fratello Nip, per celebrare i 20 anni del reality. Ecco di sequito tutti i VIP in gara.

Grande Fratello Vip 4 prima puntata: concorrenti

Andrea Denver – modello

Andrea Montovoli – attore

Antonio Zequila – attore ex L’isola dei famosi 3

Aristide Malnati – giornalista ex L’isola dei famosi 11

Fabio Testi – attore ex L’isola dei famosi 3

Ivan Gonzalez – influencer spagnolo ex Temptation Island Vip

Michele Cucuzza – giornalista

Pacifico Settembre “Pago” – cantante

Paolo Ciavarro – figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi

Adriana Volpe – conduttrice

Antonella Elia – showgirl ex L’isola dei famosi 2

Barbara Alberti – giornalista, scrittrice e sceneggiatrice

Carlotta Maggiorana – Miss Italia 2018

Clizia Incorvaia – modella e influencer di Pordenone ex Pechino Express 5 ed ex di Francesco Sarcina, cantante de Le vibrazioni

Elisa De Panicis – modella e influencer

Fernanda Lessa – modella ex L’isola dei famosi 4

Licia Nunez – attrice

Paola Di Benedetto – modella e influencer ex L’isola dei famosi 13

Rita Rusic – attrice e produttrice cinematografica

Pasquale Laricchia – ex GF 3

Patrick Ray Pugliese – ex al GF 4

Salvo Veneziano – ex GF 1

Sergio Volpini (ottusangolo) – ex GF 1

Grande Fratello Vip social: seguilo con noi

Il Grande Fratello Vip 2020 torna sempre più social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’’hashtag ufficiale è #GFVIP, con cui oltre ad essere sempre aggiornati sulle news dalle spiagge, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade.

Grande Fratello VIP: link utili