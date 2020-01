L’AMICA GENIALE PRIMA PUNTATA. Da mercoledì 8 gennaio 2020 torna su Rai 2 in replica la prima stagione della serie tv tratta dai best seller di Elena Ferrante. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Amica Geniale prima puntata: trama e anticipazioni 8 gennaio 2020

L’Amica Geniale prima puntata episodio 1 Le bambole. Siamo negli anni 50, a Napoli. Elena e Lila, due bambine molto diverse tra loro, giocando si avvicinano e imparano a conoscersi. Ed è proprio in un pomeriggio di gioco, che nasce un’amicizia destinata a durare tutta la vita. Quando Lila, la persona più importante della sua vita, sembra aver fatto perdere le proprie tracce, Elena Greco accende il computer e inizia a scrivere la storia della loro amicizia. Raffaella Cerullo, che lei ha sempre chiamato Lila, l’ha conosciuta in prima elementare, nel 1950. Elena è bionda e timida, Lila scura e vulcanica. Anche se molto diverse, le due bambine – le più brave della classe – sono attratte una dall’altra e iniziano a giocare insieme nel Rione napoletano in cui sono cresciute. Un agglomerato di palazzine e polvere, una Napoli senza mare, in cui comanda don Achille, un uomo che incute paura a tutti. Non a Lila, però: lei è convinta che sia stato proprio lui a rubare le bambole con cui giocano e, tenendo per mano Elena, decide di affrontare le scale che conducono a casa di don Achille. È quel giorno che Elena e Lila, affrontando insieme la paura, costruiscono la loro amicizia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Amica Geniale prima puntata: trama e anticipazioni 8 gennaio 2020

L’Amica Geniale prima puntata episodio 2 I soldi. Elena e Lila scoprono il piacere della lettura e decidono che da grandi faranno le scrittrici. Le loro famiglie, però, povere e di scarsa cultura, non hanno intenzione di farle studiare. Dopo numerose discussioni con i genitori, Elena riesce nell’intento di andare alle Scuole Medie, mentre Lila è costretta ad abbandonare gli studi. Con i soldi ricevuti da don Achille – un arrogante tentativo di risarcire le bambine per la perdita delle bambole – Elena e Lila comprano Piccole Donne. Leggendolo e rileggendolo, se ne innamorano e decidono che da grandi scriveranno un libro insieme. Un sogno che si infrange presto: i genitori delle due bambine non hanno intenzione di farle studiare. Sono femmine e povere, non potranno più andare a scuola. Una decisione che le due non accettano. Ma se Elena riuscirà a convincere i suoi genitori, Lila – di origini ancora più umili dell’amica – fallirà nell’impresa. È allora che la bambina prova a scrivere da sola un racconto. Una ulteriore prova di abilità che non serve però a convincere la sua famiglia. Qualcosa sta cambiando, intanto, nel Rione: hanno appena ucciso don Achille.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Amica Geniale sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv L’Amica Geniale basta andare sull’hashtag ufficiale #LAmicaGeniale, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su L’Amica Geniale e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook: L’Amica Geniale Serie tv FanPage vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

L’Amica Geniale: link utili

L’Amica Geniale: promo