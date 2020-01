L’Uomo Di Neve è il film stasera in tv mercoledì 8 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’Uomo Di Neve film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Snowman

USCITO IL: 12 ottobre 2017

GENERE: thriller

ANNO: 2017

REGIA: Tomas Alfredson

CAST: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, J.K. Simmons, Chloë Sevigny, Toby Jones, James D’Arcy

DURATA: 125 Minuti

L’Uomo Di Neve film stasera in tv: trama

All’inizio dell’inverno, con l’arrivo della prima neve, ad Oslo si verifica la sparizione di alcune donne. Misteriosi pupazzi di neve compaiono a sorvegliare le strade. Il detective Harry Hole (Michael Fassbender), a capo di una squadra speciale della polizia di Oslo, è incaricato delle indagini su una serie di omicidi locali. Hole scopre interessanti collegamenti con alcuni vecchi casi irrisolti risalenti a vent’anni prima. Elementi in comune sono il periodo invernale, i tipi di vittima scelti, il pupazzo di neve presente sulla scena del crimine. Potrebbe essere il ritorno di serial killer. Con l’aiuto di una giovane e brillante recluta, il poliziotto dovrà cercare di risolvere il mistero delle frequenti sparizioni prima che la neve torni a imbiancare le strade e cancelli ogni traccia dell’assassino.

L’Uomo Di Neve film stasera in tv: curiosità

Il film è basato sul primo dei romanzi della popolarissima serie di Harry Hole scritta dal norvegese Jo Nesbø.

L’uomo di neve non è il primo film tratto da un romanzo di Nesbø. Infatti nel 2011 Il Cacciatore di Teste è diventato un bel thriller diretto da Morten Tydlum. Sono in programma l’adattamento cinematografico anche dei libri Sangue e Neve, Il Confessore e Sole di Mezzanotte.

L’Uomo Di Neve streaming

L’Uomo Di Neve streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’Uomo Di Neve film stasera in tv: recensione

Il protagonista nei panni dell’investigatore è Michael Fassbender. Un’ottima scelta anche per la somiglianza fisica dell’attore con il protagonista della fortunata serie noir di Jo Nesbø. Si tratta di un thriller che tiene incollati alla sedia con gli occhi fissi sul grande schermo. Buona la regia di Tomas Alfredson che ha reso bene la suspense, la carica di adrenalina e di azione presenti nel romanzo. La trama, complessa e ben articolata, mostra spesso situazioni che si possono interpretare in modo opposto. Hole conosce il male e riesce a calarsi nella mente del serial killer. E questo rende il personaggio coinvolgente. Film consigliato per chi ama l’azione e la suspence.

L’Uomo Di Neve film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=wc9c30I5GEc

