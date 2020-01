Barry Seal Una storia americana è il film stasera in tv giovedì 9 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Barry Seal Una storia americana film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Barry Seal

GENERE: Thriller

REGIA: Doug Liman

CAST: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright, E. Roger Mitchell, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda, Benito Martinez, Caleb Landry Jones, Jayma Mays

Barry Seal Una storia americana film stasera in tv: trama

Barry Seal è uno scaltro pilota di aerei di linea che arrotonda con il contrabbando con l’America centrale. Licenziato dalla compagnia di volo per cui lavora viene contattato dalla CIA per spiare le attività dei guerriglieri sandinisti in Nicaragua, una delle operazioni sotto copertura più rischiose della storia degli USA. L’ex pilota diventa così un trafficante d’armi per incarico del governo. Ma non solo! Infatti è anche trafficante di cocaina per il cartello di Medellìn, guidato dal criminale colombiano Pablo Escobar. Per ultimo è anche informatore per la DEA. La trama del film racconta le incredibili peripezie di questo uomo che in realtà ha operato soprattutto per se stesso e per soddisfare la sua sete di denaro.

Barry Seal Una storia americana film stasera in tv: curiosità

Il film esce prima in Italia (14 settembre 2017) e successivamente negli Stati Uniti dove verrà distribuita a partire dal 29 settembre 2017.

Il primo trailer del film è stato diffuso il 5 giugno 2017.

Barry Seal è un personaggio reale e la trama è basata sulla storia della sua vita.

Barry Seal Una storia americana film stasera in tv: recensione

È un film molto intenso e godibile grazie anche ad una delle migliori interpretazioni di Tom Cruise degli ultimi anni. Non manca la presenza di scene intense e la trama scorre veloce da un momento frenetico ad un altro. Non ci sono pause che consentano allo spettatore di tirare il fiato tra un momento d’azione e l’altro. Buona la recitazione anche degli altri attori del cast soprattutto alcuni personaggi di contorno come l’agente Gleeson oppure ancora Caleb Landry Jones, che qui interpreta il fratello di Lucy. Sarà proprio quest’ultimo a mettere a rischio l’impero economico realizzato da Barry. Il film sarà sicuramente apprezzato dal pubblico italiano.

Barry Seal Una storia americana streaming

Barry Seal Una storia americana streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Barry Seal Una storia americana film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=iyHjhajx-_w

