Io No Spik Inglish film stasera in tv 9 gennaio: cast, trama, streaming

Io No Spik Inglish è il film stasera in tv giovedì 9 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Io No Spik Inglish film stasera in tv: cast

La regia è di Carlo Vanzina. Il cast è composto da Paolo Villaggio, Paola Quattrini, John Armstead, Loredana Martinez, Antonio Ballerio, Ian Price, Nicoletta Boris, Andrea Belfiore.

Io No Spik Inglish film stasera in tv: trama

Sergio Colombo è un assicuratore benestante di mezza età. Quando la sua agenzia viene rilevata da una compagnia inglese si trova costretto a imparare la lingua che prima ignorava beatamente. Il corso total immersion in un collegio a Oxford gli riserva molte sorprese: prima di tutto quella di dover tornare sui banchi di scuola insieme a una banda di ragazzini scatenati.

Io No Spik Inglish streaming

Io No Spik Inglish streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

