The Legend Of Tarzan film stasera in tv 9 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

The Legend Of Tarzan è il film stasera in tv giovedì 9 gennaio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Legend Of Tarzan film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 14 luglio 2016

GENERE: Azione, Avventura

ANNO: 2016

REGIA: David Yates

CAST: Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Ella Purnell, Djimon Hounsou, John Hurt

DURATA: 110 Minuti

The Legend Of Tarzan film stasera in tv: trama

Sono trascorsi diversi anni da quando l’uomo, una volta conosciuto come Tarzan (Skarsgård) ha lasciato la giungla africana dove era nato e cresciuto. Ora è John Clayton III, Lord Greystoke, uno stimato borghese che vive con la moglie Jane (Robbie) e che svolge diligentemente il lavoro di ambasciatore. È proprio per questioni diplomatiche che Lord Greystoke viene mandato in Congo per servire da emissario commerciale del Parlamento. L’uomo ignora di essere però una pedina per realizzare la vendetta del capitano Leon Rom (Waltz). Ma coloro che sono dietro il complotto omicida non hanno idea di cosa stanno per scatenare, risveglieranno Tarzan, l’uomo-scimmia assopito dentro l’imborghesito Lord Greystoke, scatenando un vero e proprio inferno nella giungla africana. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

The Legend Of Tarzan film stasera in tv: curiosità

Alexander Skarsgård ha dichiarato di aver accettato il ruolo solo per impressionare suo padre, grande fan di Tarzan.

Il personaggio del Capitano Rom si ispira a Léon Auguste Théophile Rom, un soldato belga in Congo durante il 19° secolo. Diventò tristemente famoso per i suoi metodi brutali verso gli Africani nell’area di Stanley Falls.

_Il film è ambientato tra il 1889 e il 1890.

The Legend Of Tarzan streaming

The Legend Of Tarzan streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Legend Of Tarzan film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/ORyZbS3SCC4

