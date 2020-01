Viaggio al Centro della Terra 3D è il film stasera in tv giovedì 9 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Viaggio al Centro della Terra 3D film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Avventura, Fantascienza

ANNO: 2008

REGIA: Eric Brevig

CAST: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Giancarlo Caltabiano, Garth Gilker

DURATA: 92 Minuti

Viaggio al Centro della Terra 3D film stasera in tv: trama

Durante una spedizione scientifica in Islanda, Trevor Anderson, suo nipote Sean e la loro affascinante guida Hannah rimangono intrappolati in una caverna. Paradossalmente l’unica via d’uscita sembra condurli sempre più in profondità, verso il centro della Terra. Lungo il tragitto il trio si troverà di fronte a un mondo mai esplorato, popolato da creature sconosciute…

Viaggio al Centro della Terra 3D film stasera in tv: curiosità

Il film è ispirato al celebre romanzo di Jules Verne, ma è ambientato nel XXI secolo mentre il romanzo di Verne si svolgeva invece nel XIX secolo.

Viaggio al Centro della Terra 3D streaming

Viaggio al Centro della Terra 3D streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Viaggio al Centro della Terra 3D film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=hIW-BQJo6uM

