Giustizia Privata è il film stasera in tv venerdì 10 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Giustizia Privata film stasera in tv: cast

La regia è di F. Gary Gray. Il cast è composto da Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb, Colm Meaney, Bruce McGill, Viola Davis, Regina Hall, Michael Kelly, Josh Stewart, Gregory Itzin, Christian Stolte, Michael Irby, Richard Portnow.

Giustizia Privata film stasera in tv: trama

Clyde Shelton (Gerard Butler) ha deciso di lincenziarsi e di lasciare il suo incarico di ingegnere meccanico presso la CIA, in modo da potersi dedicare alla sua famiglia formata dalla bella moglie e dalla piccola figlioletta. Una sera due sadici criminali irrompono nell’appartamento, lo aggrediscono ed uccidono davanti ai suoi occhi la moglie e la figlia. Clyde li ha visti in volto e li ha riconosciuti quindi li ha denunciati subito alla polizia. La causa viene affidata a Nick Rice (il premio Oscar Jamie Foxx) che svolge funzione di Pubblico Ministero.

Questi, vista la fragilità delle prove a carico dei due assassini, pur di vincere la causa, decide di sfruttare la confessione del più violento che denuncia il complice e di chiedere il patteggiamento. In questo modo una condanna a morte diviene certa per uno dei due malvivente, ma quello che ha collaborato riceve uno sconto di pena notevole. Tradito dal sistema giudiziario nel quale credeva, Clyde decide di vendicarsi di chiunque abbia partecipato a quell’accordo. Così dieci anni dopo al momento dell’esecuzione della pena capitale di uno dei due succede qualcosa … Inizia la vendetta di Clyde.

Giustizia Privata streaming

Giustizia Privata streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Giustizia Privata film stasera in tv: trailer

