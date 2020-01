Bomber è il film stasera in tv sabato 11 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Bomber film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1982

REGIA: Michele Lupo

CAST: Bud Spencer, Jerry Calà, Stefano Mingardo, Kallie Knoetze, Gegia, Valeria Cavalli, Nando Murolo, Ferdinando Paone, Bobby Rhodes, Giorgio Vignali, Rick Battaglia

DURATA: 112 Minuti

Bomber film stasera in tv: trama

L’ex campione di pugilato Bomber finisce come marinaio su una nave destinata alla demolizione. Nel porto di Livorno, Bomber si incontra con un bizzarro manager di pugilato, il quale coltiva, senza fortuna, il sogno di scoprire nuovi talenti. Questa sua ricerca è acuita dalla presenza di una ben attrezzata palestra nella base militare americana locale: la “Camp Darby”. Le sorti cambiano quando Bomber indica allo sfortunato manager un ragazzo, Giorgione, che ha visto all’opera in una rissa fra ragazzi. Giorgione, dopo un fortunato inizio agonistico, ha una crisi. Si presta a riscuotere tangenti per la mafia locale, ma poi si pente e, grazie a Bomber, ritorna a praticare la boxe. Riprendono gli allenamenti in vista del “match” con il campione americano Rosco Dunn. Giorgione perde perchè gli hanno intenzionalmente fratturato la mano destra prima dell’incontro, proprio come parecchi anni prima era successo a Bomber….

Bomber film stasera in tv: curiosità

La colonna sonora è degli Oliver Onions Fantasy. La base del brano Fantasy è la sigla italiana del cartone animato Galaxy Express 999.

Il regista Michele Lupo chiude con questo film la sua carriera alla reggia. Lupo aveva già lavorato con Bud Spencer in Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre; Chissà perché… capitano tutte a me; Lo chiamavano Bulldozer e il western Occhio alla penna.

Il film è stato girato principalmente a Marina di Pisa, Tirrenia, Pisa e Livorno. La scena finale dell’incontro di pugilato tra Bud e Rosco si svolge nel Palasport di Forte dei Marmi.

Bomber streaming

Bomber streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Bomber film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=GYnbQm6w6ws

