Dogman è il film stasera in tv sabato 11 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Dogman film stasera in tv: cast

La regia è di Matteo Garrone. Il cast è composto da Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Calabria, Gianluca Gobbi.

Dogman film stasera in tv: trama

L’esistenza lineare di Marcello, uomo mite, padre dell’adorata Sofia e gestore di un salone di toelettatura per cani, viene alterata dalla prepotenza di Simoncino, ex pugile uscito di prigione da poco tempo, che non smette di umiliarlo fino a fargli vivere una condizione di sottomissione che porta Marcello a seguirne le malefatte – diverse rapine che sconvolgono la comunità in cui vivono – fino a tradire la propria moralità. Quando il peso i tali comportamenti diventa insostenibile e Marcello comincia a pagarne il prezzo, decide di inscenare una vendetta dall’esito crudele.

Dogman film stasera in tv: curiosità

Il film si ispira a fatti realmente accaduti nel 1988, quando il corpo dell’ex pugile Giancarlo Ricci venne ritrovato mutilato e carbonizzato a due passi da via della Magliana. Per l’omicidio venne condannato Pietro De Negri, tolettatore di cani detto Er Canaro.

Inizialmente la trama del film è fedele agli avvenimenti, poi si prende alcune libertà e segue un percorso originale.

Dogman streaming

Dogman streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Dogman film stasera in tv: trailer

