Dredd La Legge Sono Io è il film stasera in tv sabato 11 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Dredd La Legge Sono Io film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Judge Dredd

GENERE: Fantascienza, Thriller

ANNO: 1995

REGIA: Danny Cannon

CAST: Sylvester Stallone, Diane Lane, Armand Assante, Rob Schneider, Jürgen Prochnow, Max von Sydow, Joanna Miles, Joan Chen, Balthazar Getty

DURATA: 96 Minuti

Dredd La Legge Sono Io film stasera in tv: trama

Mega City Four il crimine è tenuto sotto controllo dai Giudici, una specie di poliziotti, giudici ed esecutori al tempo stesso. Dredd è il Giudice più esperto pronto a tutto per far rispettare la legge anche con modi brutali. Il suo motto è “Io sono la legge” ed è ormai una leggenda. Ma un giorno viene accusato di omicidio e condannato all’ergastolo. In realtà si tratta di una accusa infondata, un complotto che vede coinvolto anche Rico, un vecchio nemico di Dredd che gli somiglia moltissimo…

Dredd La Legge Sono Io film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonimo personaggio dei fumetti ideato nel 1977 da John Wagner e Carlos Ezquerra.

Nel 2012 è stato distribuito un reboot del personaggio Dredd, dal titolo Dredd, con protagonista l’attore Karl Urban.

Dredd La Legge Sono Io streaming

Dredd La Legge Sono Io film stasera in tv: trailer

