Il Piccolo Principe è il film stasera in tv sabato 11 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1.

Il Piccolo Principe film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Le Petit Prince

USCITO IL: 1 gennaio 2016

GENERE: Animazione, Fantasy

ANNO: 2015

REGIA: Mark Osborne

CAST: Toni Servillo, Lorenzo D’Agata, Paola Cortellesi, Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann, Giuseppe Battiston, Pif, Vittoria Bartolomei, Jeff Bridges, James Franco, Mackenzie Foy, Rachel McAdams, Benicio Del Toro, Marion Cotillard, Paul Giamatti, Riley Osborne

DURATA: 108 Minuti

Il Piccolo Principe film stasera in tv: trama

Una ragazzina è costretta a trasferirsi e a cambiare casa insieme alla madre, una donna in carriera che pretende che la figlia frequenti i corsi di una prestigiosa accademia per formarla come futura donna manager. La ragazzina deve rispettare un programma di attività molto elaborato preparato dalla madre. Il nuovo vicino di casa è un anziano aviatore che dopo i primi tentennamenti della bambina, riesce a coinvolgerla raccontandole la storia del suo incontro, tanti e tanti anni fa, nel deserto africano, con un Piccolo Principe caduto sulla Terra proveniente da un lontano piccolo pianeta.

La storia del Piccolo Principe e del pilota caduto nel deserto diventa dunque parte intrinseca di un’altra storia che pare altrettanto vera, quella della piccola protagonista costretta dagli adulti ad abbandonare il mondo dell’infanzia troppo precocemente. La bambina grazie al vecchio aviatore e ai suoi racconti pian piano troverà la forza di ribellarsi per non distruggere il proprio bambino interiore. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Il Piccolo Principe film stasera in tv: curiosità

Le scene nel deserto in stop-motion sono state create usando la carta.

Marion Cotillard ha doppiato La Rosa sia nella versione inglese sia in quella francese.

Mark Osborne ha rivelato che il romanzo l’ha profondamente colpito. Gli è infatti stato regalato da sua moglie molti anni fa, quando erano al College. Il libro li ha aiutati a sopportare la distanza.

La pellicola è il film d’animazione francese con più successo nella storia, con il suo incasso di 97 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nella versione inglese tra i doppiatori del film troviamo Jeff Bridges, James Franco, Mackenzie Foy, Rachel McAdams, Benicio Del Toro, Marion Cotillard, Paul Giamatti. Tra quelli italiani spiccano invece Toni Servillo, Paola Cortellesi, Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann, Pif.

Il Piccolo Principe streaming

Il Piccolo Principe streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Piccolo Principe film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=q3xLzPkARv4

