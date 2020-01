Le 5 Leggende è il film stasera in tv sabato 11 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Le 5 Leggende film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Rise of the Guardians

USCITO IL: 29 novembre 2012

GENERE: Animazione, Avventura, Fantasy

ANNO: 2012

REGIA: Peter Ramsey, William Joyce

CAST: Jude Law, Hugh Jackman, Chris Pine, Isla Fisher, Alec Baldwin, Dakota Goyo

PAESE: USA

DURATA: 97 Minuti

Le 5 Leggende film stasera in tv: trama

Il film narra le avventure di alcuni eroi/personaggi molto conosciuti dai bambini di tutto il mondo: Babbo Natale, la Fatina dei denti Dentolina, l’Omino del sonno Sandman e il Coniglio Pasquale Calmoniglio. Ognuna di queste “leggende” ha dei poteri straordinari. Al quartier generale al Polo Nord, mentre è nella sala di comando, Babbo Natale si accorge che tutti i bambini nel mondo che credono nei Guardiani vengono avvolti da una nube nera che ha le sembianze di una figura che dopo aver riso malignamente scompare. Spaventato da questo accadimento, Babbo Natale convoca gli altri Guardiani spiegando che il malvagio Uomo Nero Pitch Black è tornato. Dentolina, Sandman e Calmoniglio sono inizialmente scettici in quanto i quattro avevano già sconfitto il terribile nemico dopo il periodo dei Secoli Bui. Mentre i Guardiani discutono, interviene l’Uomo nella Luna che gli comunica la necessità di proclamare un nuovo Guardiano: Jack Frost.

Le 5 Leggende film stasera in tv: curiosità

Calmoniglio apre un buco e ci salta dentro. Questa è una citazione di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll dove la tana di un coniglio porta a un’altra dimensione.

Leonardo DiCaprio era originariamente stato scelto come voce di Jack Frost, ma lasciò il ruolo durante la pre-produzione.

Le 5 Leggende streaming

Le 5 Leggende film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=UW9UhR7fYYM

