Il ragazzo della porta accanto è il film stasera in tv domenica 12 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il ragazzo della porta accanto film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Boy Next Door

GENERE: Thriller, Giallo

ANNO: 2015

REGIA: Rob Cohen

CAST: Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Ian Nelson, John Corbett, Kristin Chenoweth

DURATA: 90 Minuti

Il ragazzo della porta accanto film stasera in tv: trama

Claire è una bellissima professoressa che si è lasciata con il marito Garrett che la tradiva. Il suo umore sembra cambiare quando nella casa accanto arriva Noah Sandborn, un ragazzo aitante e muscoloso di diciannove anni, rimasto orfano e che viene quindi accolto in casa di un suo vecchio prozio. Noah istaura subito un ottimo rapporto sia con Claire che con suo figlio Kevin, riuscendo addirittura a sedurre la donna. Ma dopo la notte di passione tutto cambia.

Il ragazzo della porta accanto film stasera in tv: curiosità

Il film ha ricevuto un premio Movie Awards come Performance più terrorizzante a Jennifer Lopez

La pellicola è stata girata in soli 25 giorni con un budget di circa 4 milioni di dollari.

I due protagonisti hanno ammesso in seguito di essersi trovati a disagio a filmare le scene di passione insieme.

Il ragazzo della porta accanto streaming

Il ragazzo della porta accanto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il ragazzo della porta accanto film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

