L’uomo d’acciaio è il film stasera in tv domenica 12 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’uomo d’acciaio film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Man of Steel

USCITO IL: 20 giugno 2013

GENERE: Azione, Fantascienza, Fantasy

ANNO: 2013

REGIA: Zack Snyder

CAST: Henry Cavill, Michael Shannon, Amy Adams, Kevin Costner, Diane Lane, Julia Ormond, Laurence Fishburne, Russell Crowe, Michael Kelly, Ayelet Zurer

DURATA: 143 Minuti

L’uomo d’acciaio film stasera in tv: trama

La trama riprende la conosciuta storia di Clark Kent (Superman). Un pianeta molto lontano dalla Terra, Krypto, sta per esplodere. Un famoso scienziato di Krypto di nome Jor-El ha studiato un modo per salvare il suo figlio di pochi mesi di nome Kal-El. Lo spedisce infatti in una speciale navicella sulla Terra, violando le disposizioni del Generale Zod che gli giura vendetta. Sul pianeta Terra Kal-El adottato da due genitore terrestri, cresce con la consapevolezza di essere diverso e sente di avere una missione da portare a termine. Quando diventerà adulto capirà che il suo compito è quello di salvare il genere umano poco prima dell’arrivo di Zod, che intende seminare morte e devastazione ovunque.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’uomo d’acciaio film stasera in tv: curiosità

Il film è un reboot della serie cinematografica dedicata al supereroe creato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

La sceneggiatura è di David S. Goyer che si è ispirato al personaggio di Superman dei fumetti DC Comics.

La pellicola è seguita da Batman v Superman e fa parte dell’universo condiviso cinematografico della DC.

L’uomo d’acciaio streaming

L’uomo d’acciaio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’uomo d’acciaio film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=DDxbgBYCc4k

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili